Тотальная ликвидация: в РПЦ прокомментировали запрет православной Церкви на Украине

Запрет канонической православной Церкви на Украине является беззаконием и грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Об этом заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода.

«Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской Православной Церкви – религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», – констатировал Лейгода в своем телеграм-канале.

По его оценке, таким образом «над Украинской Православной Церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов».

«Нет сомнений, что преследования Украинской Православной Церкви рано или поздно получат справедливую оценку, как получили ее богоборческие режимы прошлого, уничтожавшие право человека на веру и принадлежность к своей Церкви. Безусловно, Синод Русской Православной Церкви вынесет оценку данному решению», – подчеркнул Лейгода.

Ранее сегодня стало известно, что Верховная Рада Украины одобрила запрет православной церкви за связи с Россией и Русской православной церковью. Документ должен вступить в силу через 30 дней.

Москва, Елена Володина

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