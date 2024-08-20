Верховная Рада Украины приняла закон о запрете православной Церкви за связь с Россией

Верховная Рада Украины одобрила закон о запрете Украинской православной церкви за связь с Россией. Документ предусматривает запрет деятельности, если будет установлено взаимодействие с Русской православной церковью.

Предполагается, что наличие или отсутствие связей с РПЦ будут определять Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, руководство которой и было одним из идеологов запрета УПЦ. Если такая связь установлена, религиозной организации предоставят девять месяцев, чтобы их прервать. Решение о запрете будет принимать суд. При этом церковь сможет обжаловать решение.

Документ вступит в силу через 30 дней после публикации.

Комментируя этот закон, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с каналом «Звезда» подчеркнула, что фактически речь идет об изничтожении православия, которое на Украине подменяется ложной квазиправославной церковью.

«Это ложная квазицерковь, которая использует схожие ритуалы, которая, отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине», – констатировала Захарова.

Киев, Анастасия Смирнова

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