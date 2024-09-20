Вводит в заблуждение: в РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьных учебников

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает, что теорию Чарльза Дарвина необходимо исключить из школьных учебников, поскольку она вводит детей в заблуждение.

«Хотел бы поддержать позицию, высказанную помощником председателя правительства Российской Федерации Муслимом Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую (детей – ред.) в заблуждение», – сказал Лукьянов в комментарии РИА «Новости».

Священнослужитель обратил внимание на безнравственность теории Дарвина. «Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения как наша вселенная», – пояснил Лукьянов.

По его словам, многие известные учёные подвергали сомнению теорию эволюции, поскольку её основополагающие положения противоречат данным современной науки. Священнослужитель привел в пример лауреата Нобелевской премии и одного из создателей антибиотиков Эрнста Чейна, который был «последовательным критиком дарвинизма».

«Теория эволюции не отвечает на вопрос зарождения жизни как таковой, на вопрос о сложности и разумности устройства живых существ, генетической деградации, свойственной изначально сложным системам, в ней отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме», – пояснил глава комиссии РПЦ.

Ранее бывший председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову исключить информацию о теории Дарвина из школьных учебников, поскольку она ошибочна и идет вразрез с религией и воспитанием.

Москва, Елена Володина

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