Москва отреагировала на призыв Эстонии признать РПЦ «террористической организацией»

Посольство России в Таллине в ответ на призыв министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Русскую Православную церковь террористической организацией в пятницу, 12 апреля, заявило, что подобные заявления являются посягательством на свободу вероисповедания и нарушение конституционных прав жителей Эстонии.

В комментарии, размещенном на сайте российского посольства, говорится: «Возмущены заявлением министра внутренних дел ЭР (Эстонской республики, – прим. ред.) Лаури Ляэнеметса, который накануне выступил с идеей предложить Рийгикогу признать Московский патриархат Русской православной церкви «террористическим» объединением. Поводом для этого названы некие оценки ситуации вокруг Эстонской православной церкви со стороны МВД и Полиции безопасности, которые, как водится в «демократической» стране, широкой огласке не предаются. При этом, претендующий на роль главного «правоохранителя» республики, Лаури Ляэнеметс не скрывает своего намерения добиваться через суд запрета деятельности ЭПЦ».

«Расцениваем это как посягательство на свободу вероисповедания и нарушение конституционных прав жителей Эстонии», – подчеркнули в диппредставительстве России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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