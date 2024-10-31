Вызов подлинным ценностям: патриарх Кирилл высказался о русификации Хэллоуина

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выступил против попыток придать популярному на Западе Хэллоуину российский оттенок. Как сказал глава РПЦ на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора, в данном случае речь идет о подмене ценностей.

«Мне известно, что ряд государственных школ в регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хэллоуин, переименовав его в Велесову ночь, чтобы придать оттенок якобы исконно славянского праздника. Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира», – заявил предстоятель.

Москва, Анастасия Смирнова

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