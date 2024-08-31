«Жестокая и подлая атака»: глава РПЦ прокомментировал обстрел Белгорода

Обстрел Белгорода со стороны украинских войск является «жестокой и подлой атакой», которая «не может быть оправдана ссылками на военную необходимость». Об этом заявил глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл, обращение которого опубликовано на сайте РПЦ.

«Нет сомнений, что это преступление носит террористический характер. Оно направлено против ни в чем не повинных людей и ставит своей целью запугать наш народ и внести смуту в общество. Такая жестокая и подлая атака не может быть оправдана ссылками на военную необходимость», – констатировал предстоятель.

Патриарх также выразил надежду, что власти сделают все возможное для пострадавших и тех, кого коснулась беда, а духовенство и волонтеры Белгородской епархии «поддержат скорбящих и страждущих».

Напомним, накануне ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода кассетными боеприпасами, в результате чего пять человек погибли и получили ранения не менее 46 человек, среди которых семь несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Анастасия Смирнова

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