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Суббота, 31 августа 2024, 11:18 мск

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После обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с террористической атакой вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее сорока шести человек, среди которых семь несовершеннолетних, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

«Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал «Новый День», обстрел произошел накануне вечером. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, удар был нанесен обстрел велся кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир» по жилым кварталам.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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