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ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами: пять человек погибли, около 40 ранены

Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области

Стали известны уточненные данные об ударе вооруженных формирований по жилым кварталам Белгорода. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, обстрел велся кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир», в результате погибли пять мирных жителей.

«Число погибших возросло до 5. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи <…> Ранены 37 мирных жителей, из них 6 детей. В тяжёлом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – отметил Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в городе пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, ещё в одном МКД повреждено остекление. «Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены 9 автомобилей. На окраине города произошло возгорание сухой травы – пожар потушен», – уточнил он.

В то же время, как сообщил Гладков, в Белгородском районе в посёлке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей. Также в результате прямых попаданий загорелись 2 дома, легковой автомобиль и гараж – пожарными расчётами очаги возгорания оперативно потушены.

«В посёлке повреждены кровли, выбиты окна в одном МКД и 5 частных жилых домах. В посёлке Новосадовый пожарными расчётами ликвидировано возгорание сухой травы», – рассказал белгородский губернатор.

«Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний», – добавил он.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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