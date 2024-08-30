ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами: пять человек погибли, около 40 ранены

Стали известны уточненные данные об ударе вооруженных формирований по жилым кварталам Белгорода. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, обстрел велся кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир», в результате погибли пять мирных жителей.
«Число погибших возросло до 5. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи <…> Ранены 37 мирных жителей, из них 6 детей. В тяжёлом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – отметил Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в городе пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, ещё в одном МКД повреждено остекление. «Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены 9 автомобилей. На окраине города произошло возгорание сухой травы – пожар потушен», – уточнил он.
В то же время, как сообщил Гладков, в Белгородском районе в посёлке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей. Также в результате прямых попаданий загорелись 2 дома, легковой автомобиль и гараж – пожарными расчётами очаги возгорания оперативно потушены.
«В посёлке повреждены кровли, выбиты окна в одном МКД и 5 частных жилых домах. В посёлке Новосадовый пожарными расчётами ликвидировано возгорание сухой травы», – рассказал белгородский губернатор.
«Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний», – добавил он.
Белгород, Светлана Антонова
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