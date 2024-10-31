Глава РПЦ назвал главные угрозы для Русского мира

Главными угрозами Русскому миру являются война, демографический кризис, миграционная проблема, а также искусственный интеллект и деградация культуры. Об этом заявил глава Русской православной церкви Кирилл, выступая сегодня на заседании Бюро президиума Всемирного русского народного собора.

«Среди внешних вызовов Русскому миру самой актуальной угрозой сегодня являются боевые действия, в результате которых ежедневно гибнут наши братья и сестры. Говорю не только о гражданах России, но и о гражданах Украины. Поскольку в действительности мы являемся одним народом, я не перестану об этом говорить, – с общим духовным, культурным кодом, с общим наследием, с общими историческими истоками и, наконец, с общей судьбой», – отметил патриарх.

«Мы видим, что продолжение конфликта, его настойчивая эскалация внешними силами, которые заинтересованы в усугублении трагического разделения славян, ведет к тому, что конфликт может перерасти в прямое столкновение России со странами НАТО. А это, в свою очередь, уже мировая война, угрожающая не только Русскому миру, но и всему человечеству», – подчеркнул предстоятель РПЦ, добавив, что руководство России являет мудрую и взвешенную позицию по этому сложному вопросу.

Вместе с тем патриарх обратил внимание на опасность снижения уровня школьного образования, что несет риск деградации национальной культуры. «Хотел бы подчеркнуть, что нужно серьезно относиться ко всем этим новым словечкам, новой манере общения среди молодежи, появлению категорий мысли, которые еще вчера были абсолютно неприемлемы. Ведь сегодняшняя молодежь – это завтрашние взрослые», – пояснил он.

«Другая проблема, на мой взгляд, весьма и весьма тревожная, – это демографический кризис, который в каком-то смысле ставит под вопрос само наше будущее. Демографический кризис – одна из важнейших внутренних угроз», – констатировал глава РПЦ.

По его словам, ещё один серьезный вызов – миграционный. «Возникающая из-за недостаточной рождаемости пустота притягивает переселенцев извне. Проблемы, связанные с миграцией в нашей стране, сегодня вызывают большую озабоченность <…> Здесь, конечно, затрагиваются такие темы, как использование дешевой рабочей силы, прибыль, но ведь нечто подобное было и в прошлом. Например, рабство тоже обеспечивало бесплатную рабочую силу, но ведь отказались от такой формы ведения хозяйства! Крепостное крестьянство тоже обеспечивало дешевую рабочую силу – но все это провалилось, оказалось неэффективным и нравственно предосудительным! Вот так же и использование дешевой рабочей силы в ущерб целостности нашего народа, ввиду несомненных рисков, которыми сопровождается привлечение большого числа мигрантов, которые не связаны с нами ни культурно, ни духовно, ни даже исторически», – пояснил патриарх Кирилл.

Еще одной проблемой глава РПЦ назвал искусственный интеллект. «Угрозы, связанные с развитием искусственного интеллекта, еще не до конца изучены, как, впрочем, мало изучен и сам искусственный интеллект с его возможностями. Тема сложная, требует большого профессионализма, но говорить об этом необходимо. Важно понимать, что самое страшное здесь – утрата идентичности как на уровне отдельной личности, так и на уровне всего общества», – сказал он.

Как считает предстоятель, грозу также представляет напряженность между этнорелигиозными общинами в России. «Тема, которую замалчивают, о которой не любят говорить, но в нашей с вами среде мы в первую очередь об этом должны думать и говорить. Отношения между этнорелигиозными общинами также могут попасть в зону риска <…> Надо обсуждать, советоваться с людьми и по возможности искать компромиссы. Самое страшное, когда административные и политические решения навязываются сверху – «будет так, и всё!», – а люди с этим не согласны. Появление большого количества мигрантов, тема наполнения России множеством людей, которые не связаны с ней ни культурно, ни религиозно, – это ведь несомненный риск. Но риска может и не быть, и трагических последствий можно избежать, если этим серьезно заниматься уже сейчас», – пояснил патриарх Кирилл.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube