«Эти вызовы требуют безотлагательной реакции»: главу РПЦ тревожит ситуация с мигрантами в России

Массовая миграция серьезно угрожает традиционной идентичности российского общества, предупредил патриарх Кирилл на заседании высшего церковного совета Русской православной церкви. Глава РПЦ заявил, что в этих условиях власти должны проводить ответственную миграционную политику. Также России нужно широкое обсуждение этой темы, добавил он.

«Сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами, которые требуют безотлагательной реакции. Массовая иммиграция несет в себе серьезные угрозы традиционной идентичности российского общества. Приток людей, отличающихся от нас по культуре, по образу жизни, по привычкам, конечно, не может не влиять на социальную среду», – цитирует патриарха Кирилла РИА «Новости».

Также, указал он, «возникла и новая проблема с возможными далеко идущими последствиями, когда формируются замкнутые этнические сообщества, недоброжелательно относящиеся к коренному населению России».

Особую тревогу, по словам главы РПЦ, вызывает то, что среди мигрантов «немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество», не хочет учить язык, знать культуру и не желает уважать российские законы.

«Речь идет не о религиозных отличиях, а о культурной дезинтеграции, – пояснил патриарх Кирилл. – Если посмотреть на статистику, в том числе и преступных деяний, то очень большой процент падает именно на эти этнические группы, которые часто плохо владеют русским языком, не имеют ничего общего с нашей культурой, не желают интегрироваться, а используют экономический потенциал и материальное благополучие граждан России для незаконного обогащения».

Глава РПЦ заявил, что в этих условиях Русская церковь «призвана свидетельствовать о необходимости ответственной миграционной политики». Он подчеркнул, что «этот тезис не входит ни в какое противоречие с заботой о правах человека, религиозных свободах и так далее».

В то же время патриарх Кирилл обратил внимание на то, что в российском обществе не ведется «ни одной серьезной дискуссии, где бы открыто обсуждалась эта тема», несмотря на озабоченность правоохранителей темой этнической преступности.

Глава РПЦ призвал к проведению широких дискуссий с участием представителей научного, культурного, религиозного сообщества по этому вопросу в ответ «на реальные угрозы идентичности нашей национальной жизни».

«Думаю, существует лже-опасение, что мы кого-то обидим. Нет, не обидим. Общество имеет право на защиту, большинство имеет право на защиту», – подчеркнул патриарх Кирилл.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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