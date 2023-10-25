Патриарх Кирилл заявил о риске потери страны и русской идентичности из-за притока мигрантов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил об угрозе, которую, по его мнению, может нести массовый приток в Россию трудовых мигрантов. Глава Русской православной церкви полагает, что наплыв гастарбайтеров в долгосрочной перспективе может грозить потерей страны и русской идентичности.

«Мы великая страна, у нас огромные просторы, но у нас не хватает людей. А ведь общество развивается, и кому-то надо работать, – вот и появляются гастарбайтеры, которые вначале выглядят как совсем чужие, иностранцы. Не умеют говорить, потом немножко начинают общаться по-русски, а потом женятся на русских, прописываются, становятся гражданами», – сказал патриарх на встрече со студентами Московского педагогического государственного университета.

Однако в этом предстоятель РПЦ увидел риск: «такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре, у них своя вера и своя культура».

«Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», – предупредил он.

Патриарх Кирилл отметил, что речь идет не об отношении к исламу, а о демографических процессах, которые могут радикально изменить природу государства. Глава РПЦ призвал «очень внимательно подумать, как работать с этой проблемой».

По словам патриарха, «стремление заполучить дешевую рабочую силу в Москве не должно привлекать огромное число людей, <…> часто не знающих русский язык и не имеющих, простите, уважения к России и ее народу».

«Межрелигиозная, межнациональная напряженность, которая в будущем может очень сильно ранить наше общество, формируется как бы из мелочей, которые сейчас очевидны, но завтра эти мелочи окажутся уже не мелочами», – подчеркнул предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл при этом отметил, что у него нет никаких плохих чувств к мусульманам, и что сам он долгие годы и сейчас занимается отношениями РПЦ с исламским сообществом.

Глава РПЦ подчеркнул, что политическое руководство России, «капитаны нашей индустрии, интеллигенция, общественность» должны помнить, что «происходящее сегодня может привести к благополучию для всех, а может завершиться очень большими трудностями и проблемами для России, государства многонационального, но ядром которого является русский народ».

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин призвал держать под контролем ситуацию с мигрантами в стране, своевременно выявлять нелегальных мигрантов и тех приезжих, кто проявляет склонность к правонарушениям. Заявление прозвучало на стратегической сессии по миграционной политике.

Надо отметить, что в последнее время в России участились конфликты коренного населения с мигрантами, которые уже образовали собственные этнические анклавы внутри страны и ведут себя крайне вызывающе. В Госдуме высказывали опасения, что России грозит криминальный хаос без ужесточения мер по отношению к мигрантам-правонарушителям.

По данным Следственного комитета, в России с начала года количество тяжких преступлений с участием мигрантов возросло на 32% по сравнению с прошлогодним уровнем. Фиксируются факты совершения мигрантами преступлений против половой неприкосновенности, в том числе в отношении несовершеннолетних. Приезжие активно участвуют в незаконном обороте наркотиков. Как отметил глава СКР Александр Бастрыкин, за 9 месяцев текущего года количество совершенных иностранцами правонарушений составило уже более 31 тысячи. В числе неблагополучных по этнической преступности регионов значатся Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Иркутская, Свердловская и Новосибирская области и Краснодарский край.

Москва, Наталья Петрова

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