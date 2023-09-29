«Идеальное оружие»: Запад готовит по России внутренний удар с помощью мигрантов из Средней Азии и Закавказья

Мигранты из Средней Азии и Закавказья являются идеальным оружием Запада для дестабилизации ситуации внутри России. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его оценке, для этих переселенцев коренные россияне являются врагами и «неверными», которые недостойны собственной территории.

«Внутри России и в недружественных нам странах есть совершенно реальные силы, цель которых – изменение конституционного строя силовым путем с возможным дальнейшим развалом страны», – пояснил Кабанов в своем телеграм-канале.

По мнению члена СПЧ, что основным средством для дестабилизации обстановки внутри России являются мигранты из южных регионов постсоветского пространства. «В большинстве своём радикальные, криминально-русофобски настроенные малообразованные выходцы из стран Средней Азии и Закавказья являются идеальным орудием для реализации антигосударственных задач внутри нашей страны. Их идеологическая обработка постоянно ведется через Интернет-ресурсы, подконтрольные вражеским спецслужбам, незаконные молельные дома и подпольные клубы ММА. Главное, что у них уже сформирован в лице коренных россиян образ неверного врага на нашей же территории, которой мы, по мнению многих из них, недостойны. К тому же быстро растут не только их количественные показатели, но и степень их организованности. Всё это на поверхности, нужно лишь собрать, казалось бы, разрозненные фрагменты в одну общую картину», – подчеркнул Кабанов.

«Поэтому можно с высокой степенью вероятности утверждать, что именно эта сила специально готовится для выполнения уничтожительных для нашей страны задач. Нет сомнений, что в России уже сформированы группы, поддерживающие идеи Великого Турана, что также является дополнительным доводом в пользу высказанных мной предположений», – заключил Кабанов.

Отметим, что в последнее время в России вновь регулярно стали возникать конфликты коренного населения с мигрантами, которые уже образовали собственные этнические анклавы внутри РФ и ведут себя крайне вызывающе. В Госдуме также высказывали опасения, что России грозит криминальный хаос без ужесточения мер по отношению к мигрантам-правонарушителям.

По данным Следственного комитета, в России с начала года количество тяжких преступлений с участием мигрантов возросло на 32% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Москва, Мария Соколова

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