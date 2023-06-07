Анклавы, ОПГ, террористические ячейки и сифилис: миграционные проблемы в России только усугубляются

Миграционные проблемы в России только усугубляются. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Национального антикоррупционного комитета (НАК), председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, бесконтрольность и коррупция уже привели к созданию национальных анклавов, которые все чаще становятся организованными преступными группировками со «спящими» террористическими ячейками.

«Безответственный, бесконтрольный завоз мигрантов и их перемещение из стран Средней Азии и Закавказья привел к тому, что произошло нарушение культурно-этнического баланса, что, в свою очередь, создало условия для формирования этнических анклавов. Это самая страшная проблема, потому что этнические анклавы достаточно легко сформировать за несколько лет, но разрушить их фактически невозможно», – констатировал Кабанов.

Правозащитник обратил внимание, что уже несколько лет нет ответа на запросы в адрес Минтруда – «пытались получить по отраслям конкретно, сколько нужно» в России мигрантов. «По нашему мнению, это орудие получения сверхприбыли для большого бизнеса. И бизнесу не интересно, что он убивает внутренний рынок труда… Работодатели не несут никакой ответственности – приехали к ним люди на стройку, проработали полгода-три месяца, потом ушли в более легкие профессии. Они за это не отвечают. И мигрант не несет никакой ответственности. Соответственно, приезжают другие. И поэтому сначала у нас цифры звучат цифры строителей – 5 млн, потом 500 тысяч. Никто не знает вообще, о чем мы говорим», – подчеркнул Кабанов.

«По данным Федеральной налоговой службы и Минтруда, как минимум 70% (гастарбайтеров) – это люди, которые работают на нашей территории, но не платят налоги. Мы вообще не понимаем, где они находятся, кто они, что они, зачем они сюда приехали. Если они не платят налоги, но при этом дают достаточно большую нагрузку на бюджетную социальную сферу, мы получаем дополнительные проблемы, как только формируется анклав», – пояснил глава НАК.

По его словам, анклавы зачастую выполняют криминальный функции «как некие организованные преступные сообщества, которые контролируют эту всю массу». «Они ставят закрытые так называемые религиозные школы, незаконные места моления. Мало того, что в этих анклавах формируется негативное отношение к гражданам. Правоохранительные органы не знают, как действовать. Потому что любое жесткое действие в отношении анклавов тут же вызывает со стороны тех стран, откуда приехали мигранты, очень жесткую официальную реакцию, что обижаете наших граждан», – отметил он.

«Мы сейчас видим рост преступных этнических группировок с каждым годом. Увеличивается число особо тяжких преступлений – это грабежи, убийства, изнасилования, в том числе, несовершеннолетних, торговля наркотиками. Дальше у нас идут преступления террористической направленности, которые тоже растут, – это спящие ячейки запрещенных в России террористических организаций. Они также формируются в этих анклавах», – подчеркнул Кабанов.

«По поводу детской этнической преступности. К сожалению, дети не интегрируются. Они не будут интегрироваться. Они создают свои закрытые коллективы, которые по разным классам собираются по этническому признаку. В том числе, формируется агрессивное отношение, потому что в основном они же люди бедные, и эта ненависть формируется и искусственно подогревается. А дальше мы имеем факты, уже сейчас есть молодежные этнические группы – в Москве была задержана такая группа, которая просто из самоутверждения избивала людей, снимала на камеры и посылала это на определенный сайт. Такие истории есть по всей России… Впервые появились случаи, когда дети совсем маленькие, например, на детскую площадку приходят с ножами. Такого у нас еще не было», – заявил глава НАК.

Кроме того, правозащитник обратил внимание на серьезные последствия миграционной бесконтрольности и коррупции в сфере медосвидетельствования приезжающих. «За деньги можно вообще ничего не сдавать, как экзамен по русскому языку. Как только поток из Средней Азии пошел, сразу специалисты сказали, что будет рост заболеваний, нетрадиционных для России. Потому что уровень вакцинации в этих странах очень низкий. Люди приезжают из кишлаков, аулов, где медобслуживание на достаточно низком уровне. И у нас сейчас идет всплеск не только кори, но и других заболеваний. В том числе и заболевания, которое все давно забыли в России, – такого, как сифилис. К сожалению, ничего с этим сделать невозможно, пока процесс миграционных потоков будет бесконтрольным. Мы будем получать проблем все больше в этом отношении. А поскольку все они находятся в местах плотного скопления – в тех же подвалах, общепит, доставка, сервисы такси, – проблема только усугубляется», – отметил он.

«Любое нарушение закона, не только уголовное, – должна быть быстрая реакция. В том числе, мы должны все-таки понять, что любой мигрант, который приезжает в Россию на заработки, – либо у него долгосрочные планы по получению гражданства, он должен находиться под контролем государства. Те люди, которые его приглашают должны нести за него ответственность, и он сам должен нести жесткую ответственность. Вот это основное, к чему мы должны прийти», – заключил Кабанов.

Москва, Мария Соколова

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