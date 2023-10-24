Мишустин призвал держать под контролем ситуацию с мигрантами

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по миграционной политике во вторник, 24 октября, призвал держать под контролем ситуацию с мигрантами в стране, эффективно и своевременно выявляя нелегальных мигрантов и тех, кто проявляет склонность к правонарушениям.

В пресс-службе кабмина сообщили, что в ходе своего выступления Михаитл Мишустин сказал: «Власти Российской Федерации должны держать под контролем ситуацию с мигрантами в стране. Нужно вовремя выявлять нелегальных эмигрантов и правонарушителей. Информиация о правонарушениях, совершаемых приезжими, вызывает, как правило, значительный общественный резонанс. Очень важным является достижение должного уровня контроля за пребыванием на территории России трудовых мигрантов, эффективно и своевременно выявляя нелегалов и тех, кто проявляет склонность к правонарушениям. Оказать содействие в выполнении этой работы может проводящаяся в настоящее время цифровизация, в рамках которой планируется перевод многих услуг и инструментов в онлайн-формат».

«Вопросам безопасности в условиях наличия значительных миграционных потоков следует уделять особое внимание», – подчеркнул председатель правительства РФ.

Москва, Иван Бабурин

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