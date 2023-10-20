Бастрыкин назвал Средний Урал неблагополучным регионом по этнической преступности

Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил о росте этнической преступности и назвал регионы, которые особенно неблагополучны в этом отношении.

Выступая на конференции «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе», председатель СК России отметил: «Этническая преступность наиболее активно проявляет себя в крупных городах». Наиболее привлекательными для миграционных потоков он назвал Московский регион и Санкт-Петербург, а также Иркутскую, Свердловскую и Новосибирскую области и Краснодарский край.

Глава ведомства отметил, что в 2022 году в России на 37% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. За 9 месяцев текущего года количество совершенных иностранцами правонарушений по сравнению с прошлым годом возросло и составило уже более 31 тысячи. Не единичны факты совершения мигрантами преступлений против половой неприкосновенности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Как сообщает центральный аппарат СКР, Бастрыкин представил собирательный портрет преступника-мигранта. По данным следствия, это мужчина, выходец из стран СНГ в возрасте 22-45 лет с начальным образованием, низким уровнем владения русским языком, знаний о российской культуре и истории, основах законодательства, в том числе уголовного.

Отметим, полгода назад эту же проблему поднимал первый замгенпрокурора России Анатолий Разинкин. Он подчеркнул, что особенное беспокойство вызывает ситуация в Уральском федеральном округе, где рост преступности в среде мигрантов за 2022 год составил 46%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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