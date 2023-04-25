Генпрокуратура зафиксировала рост преступности среди мигрантов. «Особенное беспокойство – Урал»

Первый замгенпрокурора России Анатолий Разинкин заявил о росте уровня преступности среди мигрантов на фоне общего снижения преступности в стране. При этом самый большой рост преступлений приезжих зафиксирован на Урале, отметил он.

«В прошлом году на территории России количество преступных посягательств, совершенных мигрантами, возросло на 10%. Значительный рост (преступлений мигрантов) произошел на фоне сокращения на 2% общего массива преступлений в стране. Этот рост отмечен практически во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного», – сказал Разинкин, отвечая на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что особенное беспокойство вызывает ситуация в Уральском федеральном округе, где рост преступности в среде мигрантов составил 46%.

Это, по его словам, требует принятия мер реагирования, учитывая то, что значительно выросло количество особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами. Разинкин также отметил, что прокуроры в 2022 году выявили 25 тыс. нарушений миграционного законодательства, по материалам прокуратуры возбуждено более 700 уголовных дел.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о выросших кратно уголовных делах против мигрантов по обвинению в тяжких преступлениях по итогам 2022 года. Так, их в пять раз чаще обвиняли в убийствах и причинении смерти, чем в 2021 году.

Москва, Наталья Петрова

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