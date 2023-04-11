Бастрыкин предложил ввести налог за использование труда мигрантов

Глава Следственного комитета России Александра Бастрыкин предложил ввести «весомый налог» за использование иностранной рабочей силы, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян. Об этом руководитель ведомства заявил в интервью «Интерфаксу». Сумму сбора он не назвал.

Как отметил Бастрыкин, для снижения социальной напряженности «целесообразно сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России». Для этого нужно обеспечить соотечественникам «достойный уровень социально-трудовых гарантий».

Председатель СК РФ также высказался за внедрение вахтового метода использования рабочей силы из числа россиян. Речь идет о разработке механизма их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где требуется большое число работников, пояснил он.

Также Бастрыкин вновь призвал усилить контроль за мигрантами путем введения «обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию». Данные о ДНК-тестирования должны заноситься в единый удостоверяющий личность иностранца документес электронным носителем информации, подчеркнул он.

Ранее глава СКР сообщил о выросших кратно уголовных делах против мигрантов по обвинению в тяжких преступлениях по итогам 2022 года. Так, их в пять раз чаще обвиняли в убийствах и причинении смерти, чем в 2021 году.

Москва, Наталья Петрова

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