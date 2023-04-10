Мигранты становятся фигурантами дел об убийстве в пять раз чаще – Бастрыкин

Число уголовных дел против мигрантов по обвинению в тяжких преступлениях выросло кратно по итогам 2022 года, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Так, их в пять раз чаще обвиняли в убийствах и причинении смерти, чем в 2021 году.

Общее число сообщений о преступлениях иностранных граждан в 2022 году составило 4 729. Чаще всего жертвами мигрантов становятся пожилые и беззащитные граждане. Всего возбуждено 4 231 уголовное дело – втрое больше, чем в 2021 году.

«Наблюдается их рост. Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году», – сказал глава СКР в интервью «Интерфаксу».

Среди нелегальных мигрантов все больше распространяются «экстремистские настроения»: иностранцы чаще сопротивляются требованиям правоохранителей или нападают на них.

«С участием мигрантов нередко происходят массовые драки, вызывающие широкий резонанс. Большинство подобных преступных деяний совершают приезжие из центральноазиатских стран СНГ», – пояснил Бастрыкин.

В декабре 2022 года глава СКР рассказал о росте преступлений, совершенных иностранными гражданами, на фоне снятия ковидных ограничений, которые сказались на миграционном потоке. Общее число нарушений УК РФ выросло на 10%, тяжких и особо тяжких преступлений – на треть, убийств – на 16%, изнасилований – на 12%.

Москва, Наталья Рязанова

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