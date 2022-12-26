В России резко выросло число совершенных мигрантами преступлений

В России в 2022 году наблюдался рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В первую очередь это связано со снятием ковидных ограничений, которые сказались на миграционном потоке.

В 2021-м общее число нарушений мигрантами Уголовного кодекса увеличилось на 6%, в текущем году прогнозируется рост уже на 10% (окончательная статистика за 12 месяцев будет обнародована в январе). При этом тяжкие и особо тяжкие преступления иностранцы совершают больше на треть: убийств – на 16%, изнасилований – на 12%, пишут «Известия».

В общей сложности в 2022 году правоохранители расследовали 37 тысяч преступлений, в 60% случаев фигурантами дела являлись жители среднеазиатских республик. Чаще всего такие нарушения встречаются в московском регионе, Санкт-Петербурге, Челябинской, Курганской, Калужской и Ленинградской областях.

«Мигрантов в России в 2022 году стало значительно больше, чем в 2021-м. Раньше пандемия не давала им приехать на заработки. Естественно, количество преступлений в связи с этим выросло. Закон больших чисел: чем больше людей, тем больше преступлений», – пояснил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

В полиции добавили, что чаще всего иностранцы нарушают закон в местах, где живут и работают. Хищения различного рода – основной вид преступления, на которое идут мигранты, впрочем, это наиболее распространенное правонарушение и в целом по стране. Что касается изнасилований, то приезжие часто становятся жертвами различного рода провокаций.

Москва, Зоя Осколкова

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