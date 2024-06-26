Глава РПЦ призвал возвращать иконы из музеев в храмы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета сайт Церкви в Троице-Сергиевой лавре в среду, 26 июня, призвал возвращать иконы в храмы из музеев, поскольку там они «болеют в искусственной стерильной среде», – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном в Telegram-канале Shot, патриарх Кирилл говорит: «В храме иконы никогда не портятся. Иконы, и вообще все, что написал Андрей Рублев, находятся в абсолютно нестерильной атмосфере. Люди простые, а на протяжении этих сотен лет чего только не было: и двери открывались, и ветры, и мороз, и холод, люди кашляли, чихали – и иконы жили. Но когда вы иконы забираете в искусственную среду музеев, иконы начинают болеть. Наша задача заключается в том, чтобы иконы были в том месте, где они не болеют, и где их колоссальная духовная энергия передается людям и делает людей лучше».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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