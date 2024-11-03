Путин высказался по ЯО, Зеленский обиделся, РПЦ перечислила угрозы Русскому миру – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Самая длинная рабочая неделя октября оказалась богата на события. За это время Россия возглавила рейтинг стран с успешными армиями, а Киев успел обидеться на Вашингтон и обвинить НАТО в срыве поддержки.

Поручение недели – Патрушев поручил остановить рост цен на продукты

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил в течение двух недель остановить подорожание продуктов питания. Российские аграрии практически убрали урожай, пищевые производства отчитываются о стабильных показателях, а значит, способны обеспечить россиян всеми необходимыми продуктами.

Патрушев напомнил, что еще в сентябре достигнута договорённость о реализации необходимых шагов для сдерживания цен. Теперь уполномоченные лица должны каждый день мониторить цены на продукты питания.

Лидерство недели – Россия возглавила список стран с лучшими армиями

Россия оказалась на первой строчке рейтинга стран с лучшими армиями. Список составлен по итогам глобального опроса с участием около 17 тысяч человек. Респондентам предлагали 73 характеристики и просили отнести их к той или иной стране. По сумме заработанных баллов государства выстроили в рейтинг.

По характеристикам вооруженных сил Россия заняла место лидера. Второе место уверенно заняли США, третье – Израиль. Также в топ-5 вошли Китай и Южная Корея.

Распоряжение недели – Путин приказал держать ЯО в боевой готовности

Россия будет держать ядерное оружие в постоянной готовности к боевому применению из-за роста геополитической напряжённости и появления новых угроз, заявил президент страны Владимир Путин. 29 октября он лично открыл очередной этап тренировки стратегических сил сдерживания с отработкой действий по управлению ядерным оружием.

Путин подтвердил, что Россия придерживается принципиальной позиции об использовании ядерного оружия в качестве крайней и исключительной меры для обеспечения своей безопасности. Однако, будет «поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности».

Скандал недели – Киев обиделся на Вашингтон за утечку «плана победы»

Американские чиновники на условиях анонимности раскрыли прессе секретную часть «плана победы» Владимира Зеленского. Киев запросил у Вашингтона ракеты «Томагавк» дальностью до 2400 км, что втрое больше дальнобойности систем ATACMS. Американские чиновники назвали план раздражающим.

Зеленский открыто упрекнул Белый дом за слив информации из своей схемы. «Это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения?» – обратился он к американской администрации.

Санкции недели – поставки дронов из США на Украину буксуют из-за санкций КНР

Жизнь повернулась к США той стороной, которую они обычно демонстрировали другим странам. Производство дронов в США столкнулось с нехваткой важнейших компонентов из-за китайских санкций. КНР ввела ограничения из-за того, что Штаты продают оружие Тайваню. Теперь срываются поставки американских дронов на Украину. Однако китайские компании готовы экспортировать готовые беспилотники Киеву.

И Штаты вполне могут лишиться Украины как места сбыта дронов, поскольку в ВСУ недовольны качеством аппаратов. Дроны часто ломаются и совсем не могут сопротивляться средствам радиоэлектронной борьбы. Украинские боевики также пожаловались на сложность управления американскими БПЛА.

Прогноз недели – в декабре ожидается рост ключевой ставки до 23%

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников спрогнозировал дальнейший рост ключевой ставки в декабре. По его мнению, Центробанк повысит ставку до 23%, а период высоких ставок продлится значительную часть 2025 года.

Обвинения недели – Зеленский обвинил США и НАТО в срыве военной поддержки

Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников за недостаток поддержки: Киев получил только 10% от одобренного в апреле пакета помощи. Зеленский обвинил США и НАТО в срыве договоренностей о военной поддержке Киева и призвал «выполнять свою работу» и «держать слово, если уж дал».

При этом, свой «план победы» глава киевского режима полностью построил на ожиданиях новых поставок оружия от США и стран НАТО. Хотя западные союзники открыто жалуются на истощение оружейных запасов и снижение собственной обороноспособности из-за помощи киевскому режиму.

Список недели – патриарх Кирилл назвал главные угрозы Русскому миру

Глава Русской православной церкви Кирилл назвал главными угрозами Русскому миру войну, демографический кризис, миграционную проблему, деградацию культуры и развитие искусственного интеллекта.

Патриарх подчеркнул, что считает россиян и украинцев одним народом и очень жалеет о гибели множества людей в результате конфликта, которому западные силы никак не дают завершиться. С этой проблемой тесно связаны демографический и миграционный кризисы, которые одинаково угрожают обществу. Так, засилье мигрантов идет в ущерб «целостности нашего народа», поскольку большинство приезжих имеют иную культуру и не стараются встроиться в наше общество.

Об остальных угрозах в изложении патриарха можно прочитать здесь.

© 2024, РИА «Новый День»

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