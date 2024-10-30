Зеленский обвинил США и НАТО в срыве договоренностей о военной поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обвинениями в адрес США и НАТО в срыве договоренностей о военной поддержке Киева. По его словам, Вашингтон предоставил Украине лишь 10% от пакета помощи, выделенного еще в апреле.

В то же время Зеленский констатировал, что западные партнеры из НАТО не предоставили все обещанные системы ПВО. «Это не смешно», – констатировал он на пресс-конференции для европейской прессы.

«Вы знаете, есть много соглашений, которые были заключены Украиной и партнерами. И я думаю, что каждый должен просто выполнять свою работу, потому что, если ты дал слово, ты должен сделать это – ни больше ни меньше», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

Вместе с тем Зеленский упрекнул Белый дом в сливе прессе информации о секретных пунктах «плана победы», которые предполагают поставку Киеву дальнобойных ракет «Томагавк». «Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как «томагавки» и т.д. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения?» – недовольно заявил президент Украины.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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