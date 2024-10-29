России важно иметь готовое к применению ядерное оружие – Путин

На фоне роста геополитической напряжённости и появления новых внешних угроз и рисков России важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая очередной этап тренировки стратегических сил сдерживания с отработкой действий по управлению ядерным оружием с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.

«Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности», – пояснил глава государства.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», – добавил Путин.

По его словам, в текущем году оснащённость ядерных сил современными образцами вооружения достигла порядка 94 процентов. «В соответствии с Госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращённым временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны», – уточнил президент.

«Кроме того, продолжается ввод в состав Военно-Морского Флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации. Всё это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан», – подчеркнул Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

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