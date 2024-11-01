Патрушев поручил за две недели остановить рост цен на продукты

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил в течение двух недель остановить подорожание продуктов питания. Он отметил, что урожай практически убран и АПК может обеспечить россиян всеми необходимыми продуктами.

Во время совещания по ценам на продовольственном рынке Патрушев отметил, что массовая уборка урожая завершается. Он назвал стабильными показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. И напомнил, что еще в сентябре достигнута договорённость о реализации необходимых шагов для сдерживания цен.

«Вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка, а заинтересованным ведомствам в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия», – сообщила пресс-служба правительства.

23 октября Дмитрий Патрушев взял на контроль ситуацию с ценами на сливочное масло.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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