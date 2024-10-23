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Среда, 23 октября 2024, 19:24 мск

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Вице-премьер Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло

Правительство РФ продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств.

По итогам обсуждения заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке, уточнила пресс-служба кабинета министров. Как было отмечено, для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран. «Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции», – подчеркнул Патрушев.

Накануне стало известно, что производители сливочного масла сообщили торговым сетям о предстоящих перебоях в поставках. Компании утверждают, что столкнулись с дефицитом сырья и растущими издержками на производство. Ретейлеры пока нехватки масла не фиксируют. В Минсельхозе России со своей стороны заверили, что отечественный рынок в полной мере обеспечен этой продукцией.

В то же время, согласно данным Росстата, цены на сливочное масло в России с начала года увеличились на 19,43%.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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