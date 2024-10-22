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Вторник, 22 октября 2024, 13:07 мск

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Поставщики сообщили магазинам о предстоящих перебоях со сливочным маслом

Производители сливочного масла сообщили торговым сетям о предстоящих перебоях в поставках. Компании утверждают, что столкнулись с дефицитом сырья и растущими издержками на производство. Ретейлеры пока нехватки масла не фиксируют.

«Крупные изготовители молочной продукции начали сокращать производство сливочного масла или приостанавливать отгрузки товара торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен на эту категорию», – пишут «Известия» со ссылкой на документы, которые направили розничным сетям более 10 компаний.

Производители указали, что переработчики молока столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья: 39% в первом полугодии и 46% накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года. Такая же проблема возникла и с маслом – оно подорожало соответственно на 48 и 55%.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что в целом дефицита сливочного масла розничные сети сейчас не фиксируют. При этом подорожание действительно наблюдается и значительное. Так в сентябре 2024 года в годовом выражении темпы роста цены сливочного масла более чем вдвое опередили рост стоимости молочной продукции в целом.

В свою очередь в Минсельхозе подчеркнули, что российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией. В январе-августе отечественные производители выпустили 221,2 тыс. т сливочного масла, это примерно соответствует уровню прошлого года. Более того, с учетом роста производства сырого молока ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки по итогам текущего года, добавили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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