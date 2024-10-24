Цена на сливочное масло достигла 1111 рублей

В магазинах Свердловской области продолжает расти цена на сливочное масло.

По данным Свердловскстата, на этой неделе она стала выше еще на 2% и достигла в среднем 1111 рублей за 1 кг. Между тем, по словам горожан, на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня его можно купить примерно за 700 рублей.

Отметим, в марте 2024 года, по данным Свердловскстата, цена на сливочное масло составляла 903 рубля за килограмм.

Как уже сообщал «Новый День», накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что правительство РФ продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран. «Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции», – подчеркнул Патрушев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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