В декабре ставка вырастет до 23 процентов – прогноз

Центробанк России в декабре скорее повысит ставку до 23%, чем откажется от таргета по инфляции в 4%, заявил РИА Новости старший управляющий директор – главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

«То, что ЦБ повысит ставку в декабре до 23%, на мой взгляд, более вероятно, чем то, что он откажется от таргетирования инфляции», – сказал он.

Консенсус говорит о том, что период высоких ставок продлится значительную часть 2025 года, вряд ли падение начнется в первом полугодии 2025 года, в хорошем сценарии оно начинается во втором полугодии. Но на самом деле вероятность повышения ставки не только в ближайшем декабре, но и в течение 2025 года очень велика», – считает аналитик.

Матовников считает, что то, каким будет пик ключевой ставки, зависит от темпов инфляции. По его словам, с середины 2021 года большинство номинальных показателей (обороты, зарплаты населения) выросли примерно на 50-60%. За этот период реальная экономика выросла примерно на 10%, накопленная инфляция составляет около 30% – это означает, что есть «навес денежный», составляющий порядка 10-15%, который может стать будущей инфляцией.

«В моменте за счет высоких ставок ЦБ направляет дополнительный спрос на вклады. Если эти деньги отпустить, например: «Давайте снизим ставку, хватит тушить экономику, давайте снизим до 15% – тоже хорошая ставка, тоже выше текущей инфляции», тогда мы очень быстро можем получить двузначную инфляцию, а нам это точно не надо», – добавил аналитик.

Матовников отметил, что в этой ситуации главный вопрос – как найти баланс, чтобы не скатиться в двузначную инфляцию, но и сохранить достаточно возможностей для развития производства, которое со временем догонит потенциальный спрос.

«В противном случае проблему «денежного навеса» не решить», – заключил он.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube