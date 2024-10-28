Россия возглавила рейтинг стран с лучшими армиями

В рейтинге лучших стран Россия оказалась на 36-й позиции, однако по характеристике «вооруженные силы» РФ занимает первое место в мире. Об этом сообщает американский портал U.S. News and World Report.

Рейтинг лучших стран составлен на основе глобального опроса, участие в котором приняли около 17 тысяч человек. Респонденты оценивали, ассоциируют ли они ту или иную из 73 представленных исследователями характеристик с определенной страной. Затем социологи составили список на основе бальной системы.

В результате России досталось 36-е место, между Египтом и Польшей. В лидерах рейтинга – Швейцария, Япония и США.

По характеристике «вооруженные силы» Россия заняла первую строчку. На второй – США, на третьей – Израиль. Затем идут Китай и Южная Корея. Также в топ-10 попали иранская, британская, украинская, немецкая и турецкая армии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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