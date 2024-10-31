Санкции Китая ограничили поставки американских дронов на Украину

Из-за введенных Китаем санкций США не могут получить комплектующие для беспилотников, которые поставляются на Украину. При этом сами китайские компании охотно готовы экспортировать свои дроны. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, один из крупнейших в США производителей БПЛА – компания Skydio столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из-за санкций Китая. Пекин ввел ограничения в связи с продажей вооружений Тайваню американскими компаниями.

Руководство производителя проводит консультации с Госдепом и Белым домом по поводу сложившейся ситуации. В Skydio особо подчеркивают, что под угрозой оказались поставки беспилотников Киеву. Компания ведет активный поиск альтернативных поставщиков комплектующих, а также обратилась за помощью в администрацию президента США.

В то же время китайские компании и сами поставляют дроны Украине, утверждает FT. По словам источников издания, Skydio стала целью Пекина, поскольку, вероятно, рассматривается как конкурент крупного китайского производителя БПЛА DJI.

«Это проясняющий момент для индустрии беспилотников. Если и были какие-либо сомнения, то эти действия ясно показывают, что китайское правительство будет использовать цепочки поставок как оружие для продвижения своих интересов в ущерб нашим, – заявил гендиректор Skydio Адам Брай. – Это попытка уничтожить ведущую американскую компанию по производству дронов и усилить зависимость мира от китайских поставщиков».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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