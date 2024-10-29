Глава киевского режима Владимир Зеленский в секретной части своего «плана победы» попросил у Запада ракеты «Томагавк», пишет The New York Times со ссылкой на источники. В Вашингтоне просьбу назвали «совершенно невыполнимой».

Источники в администрации раскрыли суть секретной части украинского плана, который Зеленский представил как путь к победе над Россией. Киев запросил у Вашингтона ракеты «Томагавк» дальностью до 2400 км, что втрое больше дальнобойности систем ATACMS. Американские чиновники назвали план раздражающим, потому что он оказался «нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи».

«В одной части, которая не была представлена публично, Зеленский предлагал «пакет неядерного сдерживания», в рамках которого Украина получила бы ракеты «Томагавк». Абсолютно невыполнимая просьба», – пишет издание.

NYT отмечает, что Зеленский своим планом попытался сделать Запад «козлом отпущения». Он показал своей стране и всему миру якобы принятые усилия для победы, хотя понимал неизбежность сделки.

Еще до официальной презентации плана Белый дом заявил, что не впечатлен документом. Позже в Киеве признали, что руководство США отвергло «план победы» Зеленского, но не сказало об этом политику прямо.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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