Вашингтон заранее «не впечатлен» так называемым планом победы главы киевского режима Владимира Зеленского. Киев так громко позиционировал документ в качестве способа завершить конфликт, но тот оказался новым списком необходимого оружия, пишет The Wall Street Journal.

Еще до встречи Зеленского и президента США Джо Байдена Белый дом оказался недоволен усилиями Киева по разработке победной стратегии для завершения конфликта.

«Администрация Байдена обеспокоена тем, что план не имеет комплексной стратегии и представляет собой не более чем переработанную просьбу о предоставлении большего количества вооружений и снятии ограничений на ракеты большой дальности», – говорится в статье.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Вашингтон очень не хочет снимать запрет на удары вглубь территории России для ВСУ. И соответствующие сообщения в западной прессе должны намекнуть о настроении Вашингтона не только Зеленскому, но и западным партнерам.

«Возможно, делая скептические утечки в СМИ, администрация Байдена играет на снижение ожиданий в Киеве, Брюсселе, Лондоне от этой встречи», – написал Пушков в своем блоге.

Вот и New York Times пишет, что в Вашингтоне далеко не все рады приезду Зеленского. И даже среди демократов появились недовольные его политическими высказываниями и постоянными просьбами.

«Когда Владимир Зеленский посетил Капитолийский холм менее двух лет назад, его встречали толпы, бурные овации. В четверг несколько десятков законодателей собрались за закрытыми дверями, в то время как спикер Палаты представителей отмахнулся от него. Его звездная сила в Вашингтоне заметно померкла», – говорится в статье.

Издание отметило, что визит Зеленского проходит в неудачное время: парламент ушел на каникулы перед выборами президента, а любое политическое высказывание могут расценить как вмешательство в процесс.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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