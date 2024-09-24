Зеленский заявил, что в «плане победы» нет пункта о переговорах

«План победы» не предполагает переговоров с Россией, а только усиление Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Близкий к нему источник рассказал, что все пункты плана касаются поставок вооружений и политических шагов для «усиления позиции» Киева.

Зеленский отказался перечислить пункты своего плана до представления его президенту США Джо Байдену. Но подтвердил, что документ содержит способы давления на президента РФ Владимира Путина.

«План победы – это укрепление Украины. Речь идет не о переговорах с Россией. Только в сильной позиции мы можем подтолкнуть Путина к прекращению войны дипломатическим путем. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас», – сказал Зеленский в интервью ABC News.

Он подчеркнул, что план «срочный» и направлен на скорейшее прекращение войны, а не на затягивание «на год, два или три года».

Источник сообщил телеканалу, план состоит из пяти пунктов, которые включают конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. План не включает никаких уступок России.

До конца недели Зеленский намерен представить свой план Байдену и кандидатам на его место Дональду Трампу и Камале Харрис. Действующий вице-президент пообещала Украине бессрочную поддержку в случае победы на выборах. Команда Трампа заявила, что перестанет тратить деньги на Киев и поставит крест на его планах вступить в НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что в его плане пять пунктов, но один потребуется только после завершения конфликта. В Кремле вновь подтвердили, что СВО закончится, как только ее цели будут достигнуты. И это «безальтернативный» финал.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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