Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен испортить жизнь россиянам, чтобы они надавили на собственную власть для завершения конфликта. Для этого Киеву потребуется военная помощь от Запада, заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что ВСУ намеренно бьют по таким целям, чтобы простые граждане России оказались в опасности. Так киевский режим намерен добиться уступок со стороны президента РФ Владимира Путина.

«Если российское общество окажется в опасности, если они будут жить без комфорта, без энергии, как наши люди, они поймут цену этой войны, они не будут счастливы и начнут оказывать на Путина давление. Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров», – сказал Зеленский в интервью CNN.

Он вновь сказал, что составил собственный план победы, в котором будет пять пунктов. Последний пункт потребуется после окончания боевых действий. Зеленский подтвердил, что намерен представить свой план Вашингтону и другим западным партнерам в рамках «Большой семерки».

Ранее Зеленский сообщил, что его план предусматривает «активную роль Запада в защите Украины», и это же станет гарантией прекращения боевых действий. Сам план «нацелен на начало переговоров с Москвой».

Украинские боевики регулярно предпринимают воздушные атаки на гражданские объекты в России. В конце августа сразу пять дронов ВСУ сбросили бомбы на районную больницу в Алешках Херсонкой области. После обстрела рынков в Донецке три человека погибли, пять пострадали, а в Новой Каховке Херсонской области – один погиб и восемь пострадали.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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