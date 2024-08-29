Дроны ВСУ сбросили бомбы на больницу в Херсонской области

Украинские боевики отправили сразу пять дронов для атаки на районную больницу в Алешках Херсонкой области. Один человек ранен, несколько помещений повреждены, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ. Ранена медицинская сестра, помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения. Женщине оказана первая медицинская помощь», – говорится в блоге губернатора.

Сальдо отметил, что противнику известно: в Алешковской ЦРБ не лечат военных, и персонал внутри только гражданский. Но ВСУ намеренно ударили по этому зданию, потому что там «один из центров городской жизни Алешек».

«Повреждения мы устраним, контрбатарейные мероприятия, системы РЭБ и ПВО в секторе ещё усилим. Врагу не удастся сломить героические Алешки», – заверил губернатор.

Украинские боевики часто бьют по гражданским объектам. Ранее ВСУ обстреляли «Водоканал» в Каховке.

Алешки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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