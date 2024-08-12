Украинцы обстреляли «Водоканал» в Каховке

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник, 12 августа, сообщил об обстреле украинскими войсками «Водоканала» в Каховке, в результате чего был ранен мужчина.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «В результате террористического удара по гражданскому объекту один сотрудник предприятия – мужчина 1981 года рождения – получил осколочные ранения головы. Его доставили в местную больницу. Также обстрел противника повредил спецтехнику «Водоканала».

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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