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Вторник, 24 сентября 2024, 15:31 мск

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В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о «близком мире»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что завершение конфликта и мир ближе, чем все думают.

«Вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», – сказал спикер Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне Песков отказался комментировать заявленный Зеленским «план победы». По словам пресс-секретаря президента РФ, такие документы можно изучать только на основе данных официальных источников. «Если и когда будет по официальным источникам появляться какая-то информация, мы, конечно, ее внимательно изучим», – уточнил спикер Кремля.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине «ближе к миру», чем можно подумать, но Киеву нужна сильная позиция на переговорах. По его словам, «нужно быть очень сильными», так как Киев только с «сильной позиции» может подтолкнуть президента РФ к завершению конфликта.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Украина

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