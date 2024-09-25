В конгрессе США потребовали проверить визит Зеленского на вмешательство в выборы

Группа республиканцев в палате представителей заподозрила, что визит президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод мог быть способом вмешаться в выборы. Парламентарии потребовали расследовать обстоятельства этой поездки, пишет The Washington Examiner.
Девять парламентариев отправили запросы в Минюст и Пентагон. Они потребовали проверить, не был ли визит Зеленского направлен на поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис перед ноябрьскими выборами. Республиканцы заявили, что высказывания Зеленского слишком пересекались с предвыборной речью Харрис.
Парламентарии остались недовольны предположением Зеленского, что администрация Трампа-Вэнса может привести к «глобальному конфликту». Эти действия вызвали серьезные опасения у наблюдателей, что визит «мог быть политически мотивированным, потенциально нарушая законы США», говорится в запросе.
Предвыборный штаб Дональда Трампа сообщил, что встреча кандидата в президенты США и Владимира Зеленского во время его визита в Штаты не состоится.
Вашингтон, Наталья Рязанова
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