В конгрессе США потребовали проверить визит Зеленского на вмешательство в выборы

Группа республиканцев в палате представителей заподозрила, что визит президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод мог быть способом вмешаться в выборы. Парламентарии потребовали расследовать обстоятельства этой поездки, пишет The Washington Examiner.

Девять парламентариев отправили запросы в Минюст и Пентагон. Они потребовали проверить, не был ли визит Зеленского направлен на поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис перед ноябрьскими выборами. Республиканцы заявили, что высказывания Зеленского слишком пересекались с предвыборной речью Харрис.

Парламентарии остались недовольны предположением Зеленского, что администрация Трампа-Вэнса может привести к «глобальному конфликту». Эти действия вызвали серьезные опасения у наблюдателей, что визит «мог быть политически мотивированным, потенциально нарушая законы США», говорится в запросе.

Предвыборный штаб Дональда Трампа сообщил, что встреча кандидата в президенты США и Владимира Зеленского во время его визита в Штаты не состоится.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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