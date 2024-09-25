Встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского во время его визита в Штаты не состоится.

Представитель предвыборного штаба Трампа сообщил Associated Press, что в планах кандидата нет встречи с Зеленским. По данным Reuters, обе стороны заявляли о желании встретиться, но конкретную дату так и не назначили. Тем не менее Зеленский объявил, что до отъезда из Штатов встретится с действующим президентом и обоими кандидатами и представит им свой «план победы» над Россией.

Заявление команды Трампа прозвучало вскоре после возмущения Дональда Трампа-младшего относительно высказываний Зеленского. Глава киевского режима заявил, что Трамп не понимает суть конфликта с Россией. А сам кандидат в начале недели вновь повторил, что считает Зеленского самым успешным продавцом, поскольку за пустые обещания тот в каждый свой визит получает десятки миллиардов долларов из бюджета США.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал логичным отказ Трампа встречаться с Зеленским. По его словам, в Киеве мечтают о победе Камалы Харрис.

«Для самого Трампа смысла встречаться с ним нет: Трамп не хочет прямо поддерживать Украину, не видит возможности ее победы, но видит опасности эскалации вплоть до ядерного конфликта, а потому высказывается резко против разрешения Украине наносить удары по целям в России западными ракетами. Так что даже минимальной общей платформы для взаимопонимания между Трампом и Зеленским не наблюдается», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Команда кандидата Дональда Трампа сообщила Киеву о неизбежности переговоров с Москвой для урегулирования конфликта. Аналитики уверены, что при возвращении Трампа в Белый дом Зеленскому «прикажут прекратить войну».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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