Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщила Киеву о неизбежности переговоров с Москвой для урегулирования конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский и сам понимает, что шансов на победу над Россией не осталось, уверен ирландский журналист Чей Боуз.

Журналист узнал, что главу киевского режима предупредили о неизбежности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Послание отправлено сотрудниками Трампа, которому многие аналитики уже приписали победу на предстоящих выборах.

«Люди Трампа уже сообщили ему, что прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить войну. Украина проиграла, у нее нет никаких шансов на воображаемую победу, о которой проповедуют уже несколько лет поддерживающие ее политические жулики, и Зеленский это знает», – написал Боуз в своем блоге.

Ранее эксперты на Ближнем Востоке заявили, что Запад зашел в тупик в политике по Украине и следующим шагом станут мирные переговоры. В Турции и ОАЭ сошлись во мнении, что дипломатическая процедура начнется еще до президентских выборов в США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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