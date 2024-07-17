Запад на Украине зашел в тупик и начнет переговоры до ноября – СМИ

Украина оказалась перед выбором: стратегическое поражение или переговоры с Россией, считает обозреватель Юнес Аль-Сайед. Турецкий политик Орчун Гёктюрк уверен, что Запад зашел в тупик и до ноября усадит Киев за стол переговоров.

Ни оружие, ни санкции Запада не помогут Киеву победить в конфликте, потому что Запад недооценил Россию, считает Юнес Аль-Сайед. Если Киев в ближайшее время не пойдет на переговоры, его ждет поражение. С учетом условий мира, выдвинутых Россией, единственным выходом из ситуации может стать «переформатирование безопасности в Европе с учетом интересов всех стран», написал обозреватель для эмиратской Al Khaleej.

Член ЦК турецкой партии «Родина» Орчун Гёктюрк считает, что обсуждение мира на Украине начнется до ноябрьских выборов в США. Запад надеялся, что к этому этапу Россия придет ослабленной, но вышло наоборот.

«План провалился: Зеленский перешёл к стратегии «долгосрочной обороны». Это явно не «план победы» для Запада, они явно находятся в тупике», – сказал политик в беседе с РИА Новости.

Запад находится в тяжелом положении после последнего провального украинского «наступления», поэтому надавит на Киев, чтобы ускорить переговоры. Ситуацию постараются исправить до выборов президента в США.

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом еще до вступления в должность. Решимость Трампа привела в ужас Брюссель и Вашингтон.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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