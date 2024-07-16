Новость о возможности мирного решения по Украине привела в ужас ЕС и США

Решимость экс-президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине мирным путем привела в ужас Брюссель и Вашингтон, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он отметил, что руководство Евросоюза и США пытается отвлечь своих граждан от провалов внутренней и внешней политики. Лучший способ – удерживать Киев подальше от стола переговоров. На этом фоне сообщение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о готовности Трампа взяться за урегулирование конфликта сразу после избрания стала поводом для беспокойства.

«Еще более ужасающие новости для клики (западных лидеров), которая сейчас использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь людей от своих внутренних провалов», – заявил Боуз в своем блоге.

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом еще до вступления в должность. Советники Трампа разработали план действий, которые не позволят Киеву отказаться от мирных переговоров.

Дублин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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