У Трампа есть план перекрыть военную помощь Киеву за отказ от переговоров – СМИ

Штаб экс-президента США Дональда Трампа разработал свой план урегулирования конфликта на Украине. Советники предложили прекратить поставки оружия Киеву, если тот не сядет за стол переговоров с Москвой, передает Reuters.

Бывший глава штаба Совета нацбезопасности Кит Келлог рассказал о плане, который разработал вместе с бывшим коллегой Фредом Фляйцем. В случае победы Трампа на президентских выборах Украина и Россия получат по ультиматуму. Во-первых, любая поддержка от Вашингтона прекратится, пока киевский режим не выйдет на переговоры с Москвой. Во-вторых, Москве пригрозят нарастить военную помощь ВСУ в случае отказа от обсуждения мира.

Советники заявили, что Трамп положительно отозвался об их плане. «Я не утверждаю, что он согласился с этим или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь», – сказал Фляйтц.

Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом еще до вступления в должность. Проведение инаугурации избранного президента США ожидается 20 января 2025 года. Ранее политик заявил, что в случае победы на президентских выборах прекратит «финансирование войны» на Украине, чтобы скорее наступил мир.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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