«Разберусь с этим в первую очередь»: Трамп пообещал перекрыть финансирование Зеленского

Бывший президент США Дональд Трамп, который собирается вновь претендовать на пост главы американского государства, пообещал прекратить финансирование киевского режима. Об этом он заявил в Детройте на митинге своих сторонников.

«Зеленский – это, возможно, величайший торговец среди всех когда-либо живших политиков. Всякий раз, когда он приезжает в нашу страну, он покидает ее с $60 млрд. Он мне нравится!» – заявил Трамп, отметив, что после возвращения на родину Зеленский заявляет, что ему нужны еще $60 млрд, «и так без конца».

«Я разберусь с этим в первую очередь, когда возьму Белый дом как избранный президент», – сказал претендент на пост президента США.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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