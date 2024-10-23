Руководство США отвергло «план победы» Зеленского, но ему об этом не сказало

Руководство США отвергло так называемый «план победы» Зеленского, но не говорит ему об этом открыто. Об этом еженедельнику The Economist на условиях анонимности сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

«Они заявляют, что это непроходной вариант, хотя часть проблемы в том, что они не говорят об этом в лицо [украинскому] президенту», – цитирует издание ТАСС.

По словам собеседника The Economist, «план победы» Зеленского задумывался как часть «дипломатии принуждения», нацеленной на то, чтобы вынудить Россию начать мирные переговоры с Украиной на более выгодных для Киева условиях.

The Economist также отмечает, что Украина находится в тяжелом положении, теряя как удерживаемые ВСУ территории в Донбассе, так и финансовую поддержку со стороны стран Запада.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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