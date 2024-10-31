«С трудом взлетают»: в Киеве недовольны американскими дронами

Власти Украины остались недовольны присланными США беспилотниками. Дроны часто ломаются и совсем не могут сопротивляться средствам радиоэлектронной борьбы, пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

Собеседники рассказали о жалобах военных на сложности с управлением американскими аппаратами и их неспособность преодолеть российские РЭБ.

«Под воздействием средств радиоэлектронной борьбы большинство американских дронов, поставленных на Украину, сбились с курса, упали или даже с трудом могли взлететь. По словам украинских чиновников, они часто сбоили, были сложными в эксплуатации и дорогими», – говорится в статье.

В мае украинские танкисты заявили, что американские танки Abrams стоимостью 10 млн долларов непригодны для современного боя. В ВСУ пожаловались на тонкую броню и технические неисправности.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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