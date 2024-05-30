Украинские танкисты пожаловались на тонкую броню и технические неисправности американских танков Abrams стоимостью 10 млн долларов. В ВСУ танки назвали непригодными для современного боя, передает CNN.

«Украинские экипажи поставили под сомнение полезность поставленных США танков Abrams. У этих машин – основного боевого танка армии США – не оказалось брони, способной остановить современное оружие. Однако у них есть и технические проблемы: во время дождя или тумана конденсат может поджечь электронику внутри машины», – говорится на сайте телеканала.

Белый дом США объявил поставку танков Abrams свидетельством «постоянной и неослабевающей поддержки Украины». Но в условиях современного вооруженного конфликта с применением дронов экипажи танков оказались беззащитны без активной брони.

«Его брони недостаточно, она не защищает экипаж. Сегодня идет война дронов, и экипаж не выживет на поле боя. Стоит танку показаться, как его стараются подбить», – рассказал один из танкистов ВСУ. Они сами смастерили активную броню для своей машины: установили пластины со взрывчаткой, которая детонирует при попадании снаряда и обеспечивает встречный взрыв.

Официальные лица заявили, что привезти танки на Украину было сложно, а доставлять расходники и обслуживать машины еще сложнее, поскольку некоторые модели работают на реактивном топливе. Российские специалисты просто посмеялись над характеристиками американского танка и назвали его «пустой консервной банкой», передает CNN.

Первый американский танк был подбит российскими военными в конце февраля на Авдеевском направлении. Его эвакуировали из зоны СВО и отправили на Поклонную гору на выставку трофейной техники. После этого были уничтожены еще несколько танков производства США, что заставило Киев и Вашингтон договориться об отзыве танков с фронта.

Танки Abrams в руках украинских боевиков повторили судьбу немецких Leopard, не сумевших проявить себя на поле боя. В Штатах признали, что уничтожение Abrams на Украине подорвало репутацию американской техники как превосходного оружия.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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