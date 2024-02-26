Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в понедельник, заявил, что на Авдеевском направлении российские бойцы уничтожили первый танк M1 Abrams, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Гагин сказал: «Наши военные сообщили о уничтожении первого «Абрамса» в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили. Любая иностранная техника уязвима и новые поставки оружия Киеву разделят участь предыдущих – пойдут на переплавку».

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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