Появились подробности, как накануне был уничтожен находящийся на вооружении ВСУ танк M1 Abrams производства США.

Сначала российские бойцы подбили танк FPV-дроном, затем добили из РПГ. «Кому надо, те поймут – хорошо инструктора поработали. Обучение человек проходил в Технопарке (АБАС – Академия беспилотных авиационных систем) в Екатеринбурге», – сообщил телеграм-канал Ural Drone Hub.

Напомним, накануне советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что на Авдеевском направлении российские бойцы уничтожили первый танк M1 Abrams, – сообщает РИА «Новости». В комментарии агентству Гагин сказал: «Наши военные сообщили об уничтожении первого «Абрамса» в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили. Любая иностранная техника уязвима и новые поставки оружия Киеву разделят участь предыдущих – пойдут на переплавку».

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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