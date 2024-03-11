Армия России уничтожила репутацию танков Abrams как супероружия

Танки Abrams в руках украинских боевиков повторили судьбу немецких Leopard, не сумевших проявить себя на поле боя. Уничтожение Abrams на Украине подорвало репутацию американской техники, заявил бывший морпех армии США Брайан Берлетик.

«С первого выстрела. Этот случай развеивает более чем 30-летнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения, которые представляли как превосходящие другое оружие, более качественное, чем советское вооружение», – сказал Берлетик на своем YouTube-канала The New Atlas.

Он подчеркнул, что у техники американского производства не оказалось никакого преимущества перед российскими танками. К тому же украинские боевики не могут эффективно использовать переданные им Abrams.

27 февраля министерство обороны России подтвердило уничтожение первого американского танка в зоне СВО. Днем 11 марта пришло подтверждение ликвидации четвертого Abrams. В США обвинили ВСУ в неумелом использовании американской техники и поспешили заявить, что Украине отправили устаревшие и не дооснащенные модели Abrams.

Летом 2023 года немецкий концерн Rheinmetall лишился статуса создателя «чудо-оружия» и нескольких крупных заказов из-за конфликта на Украине. Пользовавшиеся хорошим спросом танки Leopard 2 не смогли проявить себя на поле боя.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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